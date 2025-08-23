NTV.COM.TR

Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Burnley, Sunderland’ı ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Burnley ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Burnley - Sunderland maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Sunderland zorlu Burnley deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bournemouth’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.

BURNLEY - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Burnley ve Sunderland kozlarını paylaşacak.

Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (23 Ağustos) saat 17.00 başlayacak ve beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PREMİER LİG GÜNÜN PROGRAMI

14:30 Manchester City - Tottenham

17:00 Bournemouth - Wolverhampton

17:00 Brentford - Aston Villa

17:00 Burnley - Sunderland

19:30 Arsenal - Leeds United

