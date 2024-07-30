Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Betül Yılmaz da imzaladı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2024-2025 sezonunda üst sıraları hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna sol oyun kurucu Betül Yılmaz’ı da kattı.

Kaleci Fatma Ay Babur’la yeniden anlaşan, aynı zamanda Sevilay İmamoğlu Öcal’la anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sol oyun kurucu Betül Yılmaz’la da sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonda Kastamonu Belediyespor’da forma giyen oyuncu, Kulüp Başkanı Muhammet Aydın’ın da katıldığı törenle kendisini Bursa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İyi bir kadro kurup yeni sezonda üst sıraları zorlamak istediklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “Betül Yılmaz’ın da yeni sezonda takımımıza katkı sağlayacağına inancım tam. Anlaşmamız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonda Kastamonu Belediyespor formasıyla 20 maçta 106 gol kaydeden 1988 doğumlu sol oyun kurucu Betül Yılmaz da Bursa Büyükşehir Belediyespor’la iyi bir sezon geçirmek istediklerini söylerken, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı bir sezon olacağına inanıyorum” diye konuştu.