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Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

Bursa'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

İnegöl ilçesinde ’ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği’nin önüne geldi.

Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi.

Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

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