Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan taraftar gözaltına alındı

İnegöl ilçesinde Galatasaray’ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği’nin önüne geldi.

Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi.

Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.