Bursa'da hüsran. A Milli Takım, İtalya'ya farklı yenildi
28.09.2026 20:31
Son Güncelleme: 28.09.2026 23:36
Merih Demiral'ın rakibiyle mücadelesi.
A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya farklı mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka, İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Pio Esposito kaydetti. Millilerin tek sayısı 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu skorun ardından A Ligi 1. Grup'a 2'de 0 ile başlayan A Milli Takım, puansız olarak son sırada yer aldı. İtalya ise ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. basamakta yer buldu.
Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak. İtalya ise Fransa'ya konuk olacak.
İTALYA'DA MANCINI DÖNEMİ
Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi.
İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
İTALYA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)
Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)
Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)
Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)