Bursa'da hüsran. A Milli Takım, İtalya'ya farklı yenildi

MONTELLA: "ORKUN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü'nün bugün bizimle başlaması önemliydi. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum."