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Bursa'da hüsran. A Milli Takım, İtalya'ya farklı yenildi

28.09.2026 20:31

Son Güncelleme: 28.09.2026 23:36

Bursa'da hüsran. A Milli Takım, İtalya'ya farklı yenildi
Reuters

Merih Demiral'ın rakibiyle mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya farklı mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi.

 

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka, İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Pio Esposito kaydetti. Millilerin tek sayısı 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

 

Bu skorun ardından A Ligi 1. Grup'a 2'de 0 ile başlayan A Milli Takım, puansız olarak son sırada yer aldı. İtalya ise ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. basamakta yer buldu.

 

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak. İtalya ise Fransa'ya konuk olacak.

23:33
ARDA GÜLER'E ALKIŞ
90. Dakika: Bursa'da taraftarlar, Arda Güler'in performansına alkışlarla karşılık veriyor.
23:01
GOL İPTAL EDİLDİ
56. Dakika: A Milli Takım'ın 2. golü iptal edildi. Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, vuruşuyla fileleri sarstı ancak ofsayt kararı sonrası gol iptal edildi.
22:54
FARK YENİDEN 3'E ÇIKTI
50. Dakika: İtalya'dan hemen cevap geldi. Ceza sahası dışından yapılan vuruş direkten döndü. Dönen topu Pio Esposito kafasıyla tamamladı ve skor 4-1 oldu.
22:50
MİLLİLER GOLÜ BULDU
47. Dakika: A Milli Takım ikinci yarıya golle başladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un pasını kale önünde tamamlayan Barış Alper Yılmaz, skoru 3-1 yapan golü attı.
22:48
İKİNCİ YARI BAŞLADI
A Milli Takım'da Can Uzun, Merih Demiral ve Orkun Kökçü'nün yerine Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.
22:33
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Reuters
22:13
ŞOK SKOR
27. Dakika: İtalya 3-0 önde. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda kalan Kayode, farkı 3'e yükselten golü kaydetit.
Reuters
22:08
FARK 2'YE ÇIKTI
22. Dakika: İtalya farkı 2'ye yükseltti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunu Altay sektirdi. Dönen topu Frattesi filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.
Reuters
21:55
İTALYA ÖNE GEÇTİ
9. Dakika: İtalya 1-0 önde. Kullanılan kornerde ceza sahası içine düşen topu Bastoni tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
21:54
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
8. Dakika: İtalya etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Esposito'nun şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.
21:45
İLK DÜDÜK ÇALDI
Türkiye-İtalya maçı başladı.
20:51
MONTELLA: "ORKUN'A TEŞEKKÜR EDERİM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Orkun Kökçü'nün bugün bizimle başlaması önemliydi. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
19:58
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz. İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

İTALYA'DA MANCINI DÖNEMİ

 

Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi.

 

İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu.

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A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

 

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

 

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

 

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

 

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

 

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

 

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

 

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

 

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

 

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

 

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)

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