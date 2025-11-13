Bursa'da sahaya çıkacak A Milli Takım'a 1 puan yetecek

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini almaya hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.



E Grubu'ndaki son 2 maçı öncesinde lider İspanya'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan milliler, 1 puan alsa bile play-off'u garantileyecek.



Cumartesi günü puansız Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek Ay Yıldızlılar, hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor. Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Burak Akkan da izledi.



Montella'nın ekibi, maçın oynanacağı Bursa'ya yarın gidecek. Karşılaşmayı İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek.



Milliler eleme grubundaki son maçında Salı günü İspanya'ya konuk olacak.