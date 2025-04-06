Bursaspor-23 Elazığ FK maçı maçı saat kaçta? TFF 3. Lig heyecanı devam ediyor

Bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Bursaspor, geride kalan 26 maçta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Son 3 maçını da kazanarak formunu yeniden yakalayan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör değişiminin ardından daha disiplinli ve etkili bir oyun sergilemeye başladı.

Liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak isteyen Bursaspor, 23 Elazığ FK karşısında galip gelerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

ELAZIĞ FK SÜRPRİZ PEŞİNDE



23 Elazığ FK için ise işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Oynadığı 26 karşılaşmadan yalnızca 5’ini kazanabilen kırmızı-siyahlı ekip, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle puan kayıplarını sürdürdü.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Elazığ temsilcisi, Bursaspor deplasmanında sürpriz bir sonuçla çıkış yakalamayı umuyor.



MAÇ SAAT KAÇTA?



Bursaspor ile 23 Elazığ FK arasında oynanacak bu önemli karşılaşma saat 15.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.