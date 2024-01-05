Bursaspor 4 genç futbolcusunu profesyonel yaptı

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızda yetişen Enes Çalışkan, Enes Solakoğulları, Taha Karataş ve Emir Aptioğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine Başkanımız Recep Günay, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcularımız ve aileleri katıldı" denildi.



"OYUNCU SATMAYAN TEK BAŞKANIM"



İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Recep Günay, "Genç kardeşlerimize hayırlı olsun. Şimdi daha çok çalışacaklar, hiçbir zaman 'Ben futbolcu oldum' deme şansları yok; hep kendilerini geliştirmeye çalışacaklar. Bakın, dünyanın en önemli futbolcuları hala ilk günkü hevesleriyle sahadalar. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan şuna da değinmek istiyorum. Hakkımızda 'Oyuncu satacaklar, geleceğimizi satacaklar' diye spekülasyonlar çıkartıyorlar. Biz aksine gençlerimizi kulübümüze kazandırıyoruz. Ben tarihte oyuncu satmayan ilk başkanım. Bursaspor’un geleceği bu gençlerimiz. Bir dakika oynamadan giden yabancı oyuncular ve menajerli değil" diye konuştu.

Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanı Mesut Uçaner ise, "Böyle yetenekli oyuncuları profesyonel yaptığımız için çok mutluyum. Gelecekleri çok parlak, kulübümüze önemli hizmetler verecekler. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

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