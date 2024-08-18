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Bursaspor antrenman maçında Küçükçekmece Sinopspor’a yenildi

Bursaspor, Bolu kampının son gününde Küçükçekmece Sinopspor’la antrenman maçı yaptı.Yeşil-beyazlı takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bursaspor antrenman maçında Küçükçekmece Sinopspor’a yenildi

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan , ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Bolu’da Küçükçekmece Sinopspor’la antrenman maçı yaptı.

Yeşil-beyazlı takım sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bursaspor’da antrenman maçında görev alan futbolcular şu şekilde: Zekeriya Topayan, Hamza Baran Arıkan (70’ Eren Tunalı), Tahacan Velioğlu, Furkan Saki (46’ Emir Kayacık), Bilal Güney (70’ Abdullah Tazgel), Musa Çağıran (46’ Furkan Özyapı), Barış Dalkıran, Kerem Dede (46’ Mücahit Can Akçay), Hamza Gür, Bora Yılmaz (74’ Enes Çalışkan), Sedat Cengiz.

Bursaspor antrenman maçıyla birlikte ikinci etap Bolu kamp çalışmalarını tamamladı.

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