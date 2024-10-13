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Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı kapalı gişe oynanacak

Nesine 3. Lig'de oynanacak Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında tribünde 41 bin 360 yeşil-beyazlı taraftar yer alacak.

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı kapalı gişe oynanacak

3. Lig'de mücadele eden 'u taraftarı yalnız bırakmıyor.

Yeşil-beyazlıların, bugün saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı için 41 bin 360 bilet satıldı.

Bursaspor, ligde çıktığı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi.

Bu süre zarfında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, ligde 13 puanla 3. sırada yer alıyor. 

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı kapalı gişe oynanacak - 1

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