Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı kapalı gişe oynanacak
Nesine 3. Lig'de oynanacak Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında tribünde 41 bin 360 yeşil-beyazlı taraftar yer alacak.
3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmıyor.
Yeşil-beyazlıların, bugün saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı için 41 bin 360 bilet satıldı.
Bursaspor, ligde çıktığı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi.
Bu süre zarfında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, ligde 13 puanla 3. sırada yer alıyor.
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