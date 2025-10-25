Bursaspor - Muşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (TFF 2. Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bursaspor - Muşspor karşı karşıya geliyor. Muşspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bursaspor - Muşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BURSASPOR - MUŞSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Bursaspor - Muşspor kozlarını paylaşıyor. Bursa'da, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadele As TV Bursa ekranlarından canlı yayınlanacak.



