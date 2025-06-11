Bursaspor pilot takımının hocası açıklandı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, alt yapı projeleri kapsamında pilot takım uygulamasının ilk adımını attıklarını açıkladı. Teknik direktörlük görevine Fazlı Tan’ın getirildiği yeni süreçte, genç futbolcular için özel bir çalışma grubu kurulacağı duyuruldu.

20 KİŞİLİK ÖZEL GRUP OLUŞTURULACAK



Başkan Çelik, Nilüfer Futbol Kulübü forması giyecek en az 10, Bursaspor A takımında değerlendirilecek en az 5 genç oyuncu ile birlikte Vakıfköy altyapısından da katılacak isimlerle toplamda 20 futbolcudan oluşacak özel bir kadro oluşturulacağını söyledi.

Bu gençlerin psikolojik, teknik, fizyolojik ve taktik gelişimleri için bireysel çalışmalarla destekleneceği belirtildi.