Bursaspor taktik prova yaptı

TFF 3. Lig ekibiBursaspor, deplasmanda Kırşehir FSK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki idman ısınma koşularıyla başlayıp, pas oyunlarıyla sürdü.

Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı.Yeşil-beyazlı takım, öğle saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek.