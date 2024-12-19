Bursaspor'da Batalla iki gün sonra göreve döndü
Bursaspor, geçtiğimiz günlerde yollarını sürpriz bir şekilde ayırdığı teknik direktör Pablo Martin Batalla'nın yeniden göreve getirildiğini açıkladı.
TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.
Yeşil-beyazlılar Arjantinli teknik direktör ile yapılan görüşmeler neticesinde birlikte yola devam etme kararı alındığını ve yeniden göreve devam edeceğini duyurdu.
Bursaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır."
NE OLMUŞTU?
Bursaspor yönetimi, teknik ekibe takviye yapmak istediklerini Batalla'ya iletmiş ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddedetmişti.
Ayrıca Batalla teknik ekibe yeni bir isim katılması durumunda ayrılmak istediğini iletmişti ve yönetim kurulunun kararına göre görevine son verilmişti.
Kamuoyuna Duyuru— Bursaspor (@BursasporSk) December 18, 2024
Değerli Bursaspor Ailesi,
Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır.
Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/dUTpOPebjH
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