Bursaspor'da Batalla iki gün sonra göreve döndü

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Yeşil-beyazlılar Arjantinli teknik direktör ile yapılan görüşmeler neticesinde birlikte yola devam etme kararı alındığını ve yeniden göreve devam edeceğini duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır."



NE OLMUŞTU?

Bursaspor yönetimi, teknik ekibe takviye yapmak istediklerini Batalla'ya iletmiş ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddedetmişti.

Ayrıca Batalla teknik ekibe yeni bir isim katılması durumunda ayrılmak istediğini iletmişti ve yönetim kurulunun kararına göre görevine son verilmişti.