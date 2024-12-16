Bursaspor'da Batalla ile yollar ayrıldı!

Bursaspor, Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlıların Başkanı Enes Çelik, Arjantinli çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde teknik ekibi güçlendirmek istediklerini ilettiklerini ancak Batalla'nın bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Öte yandan Batalla'nın teknik ekibe takviye yapılması durumunda görevini bırakacağını belirttiğiböyle bir tasarrufta bulunulması durumunda görevi bırakacağını belirttiği öğrenildi.

Bursaspor ile 19 resmi maça çıkan Batalla, bu mücadelelerde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Arjantinli çalıştırıcı maç başına 2.53 puan ortalaması yakalarken, TFF 3. Lig'de 39 puanla lider durumdaydı.

Başkan Enes Çelik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Bursasporlular

Bugün Teknik direktörümüz Pablo M. Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik.



Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum."

Bursaspor'un açıklaması ise şöyle:

"Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz."