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Bursaspor’da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor’da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

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, TFF 2. Lig’in 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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