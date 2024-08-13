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Bursaspor’da taktik çalışma yapıldı

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı taktik idmanla gerçekleştirdi.

Bursaspor’da taktik çalışma yapıldı

Kamp çalışmalarına Bolu’da devam eden , bugün taktik idman gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’da gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma istasyonlarıyla başladı.

İkinci bölümde pas oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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