Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 00:53

Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör Tamer Tuna’yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Bursaspor, Tamer Tuna yönetiminde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

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