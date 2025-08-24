Bursaspor'dan Malatya'da gövde gösterisi: 8 gol ve zafer!
2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Bursaspor, rakibini gole boğdu.
Yeni Malatyaspor ile Bursaaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ile 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.
Bu skorun ardından Bursaspor, sezona 3 puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise puansız başladığı sezonun ilk haftasında son sırada yer aldı.
Bursaspor, gelecek hafta Trabzon FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanına çıkacak.
