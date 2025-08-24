Bursaspor'dan Malatya'da gövde gösterisi: 8 gol ve zafer!

Yeni Malatyaspor ile Bursaaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ile 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.