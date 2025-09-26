Bursaspor’un kupadaki rakibi Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile eşleşti.

Mücadele 28-29-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da oynanacak.



Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz turda Karadeniz Ereğli Belediyespor’u deplasmanda 5-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.



Bu kez güçlü rakip Antalyaspor karşısında sahne alacak olan Bursaspor, adını bir üst tura yazdırmak istiyor.