Bursaspor’un kupadaki rakibi Antalyaspor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Antalyaspor ile eşleşti. Yeşil beyazlılar, Süper Lig temsilcisi karşısında tur mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile eşleşti.
Mücadele 28-29-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da oynanacak.
Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz turda Karadeniz Ereğli Belediyespor’u deplasmanda 5-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.
Bu kez güçlü rakip Antalyaspor karşısında sahne alacak olan Bursaspor, adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
