Buruk ve Tedesco'dan derbi açıklaması: "Kazanan psikolojik avantaj elde edecek" | "Sabırsızlanıyoruz"
09.01.2026 19:54
Son Güncelleme: 09.01.2026 20:10
NTV - Haber Merkezi
Okan Buruk ve Domenico Tedesco Süper Kupa finali öncesi konuştu. Buruk psikolojik avantaja vurgu yaparken Tedesco sabırsızlandıklarını ifade etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
“KAZANAN PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK”
Psikolojye vurgu yapan Buruk, "Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı.
Tedesco, "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca yarın maç kadrosunda olacak. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz." dedi.
MAÇIN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANMASI VE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ
Buruk: “Bu saatten sonra bunu konuşacak değiliz. İki takım da buna hazır. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak.”
Tedesco: "Bu durumu umursamıyorum, önemli olan değiştirebileceğimiz şeyler."
İki teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü:
Tedesco: “Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Maçın keyfini çıkarsınlar, maçtan sonra dikkatli bir şekilde evlerine gitsinler çünkü hava çok soğuk. Benim mesajım yarınki maçtan keyif almaları.”
Buruk: "Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."