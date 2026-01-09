Buruk ve Tedesco'dan derbi açıklaması: "Kazanan psikolojik avantaj elde edecek" | "Sabırsızlanıyoruz"

MAÇIN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANMASI VE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Buruk: “Bu saatten sonra bunu konuşacak değiliz. İki takım da buna hazır. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak.”

Tedesco: "Bu durumu umursamıyorum, önemli olan değiştirebileceğimiz şeyler."



İki teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü:

Tedesco: “Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Maçın keyfini çıkarsınlar, maçtan sonra dikkatli bir şekilde evlerine gitsinler çünkü hava çok soğuk. Benim mesajım yarınki maçtan keyif almaları.”

Buruk: "Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."