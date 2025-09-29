Buruk'tan itiraf geldi: "Biraz abarttım"

Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisini geliştirmediğini düşünüyor.



The Athletic'e röportaj veren Buruk, şu an ülkesinin Benfica takımını çalıştıran Mourinho'nun stilini asla değiştirmediğini ve futbol hakkında öncesinde düşündüğü kadar düşünmediğini dile getirdi. "KENDİSİNİ GELİŞTİRMEDİ"



Buruk, Portekizli teknik adamın önemli bir karizmatik karakter olduğunu belirterek, "Belki de onunla ilgili problem de bu, kendisini geliştirmedi." şeklinde konuştu.



Geçen yıl Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yaptığı maç sonrası Mourinho tarafından burnunun sıkılması hakkında konuşan Buruk, "Futbolcu gibiydim, düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa doğru gidiyordum, galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğuna da değinen Buruk, şu görüşlere yer verdi:



"Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atınca konuşmaya başladı. Pek çok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyon olduk. Onları iki kez kendi sahalarında yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."

Buruk, en önemli şeyin Galatasaray’ın teknik direktörü olmak ve burada şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade etti.

"BİZ GALATASARAYIZ, TÜM MAÇLARI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"



Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonluk hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Buruk, takımının tüm maçları kazanmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Geçen yıl, iki maç kala şampiyon olduk ama o iki maçı sanki finalmiş gibi oynadık. Galatasaray asla 'yeter' demez. Biz Galatasarayız, tüm maçları kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Oyunculuk döneminde kazandığı kupaların önemine vurgu yapan Buruk, "O yıllarda art arda dört Türkiye ligi şampiyonluğu kazandık, sonra UEFA Kupası'nı aldık. Bu yıl aynı senaryo var. Dördüncü yılda, art arda dördüncü şampiyonluğu kazanabiliriz ve umarım Avrupa'da da bir şeyler başarırız. Bunlar bizim hayallerimiz. Bu yılki büyük hedefimiz bu." dedi

Yarın oynayacakları Liverpool ve sonraki Manchester City maçları hakkında soru üzerine Manchester temsilcisinin çalıştırıcısı Guardiola'ya hayranlığını ifade eden Buruk, İspanyol teknik adam için "O her zaman sorunları çözer." yanıtını vererek, "Geçen yıl Türkiye’de Mourinho'ya karşı büyük bir meydan okumaydı. Genelde bu, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye ya da Manchester City’ye karşı oynaması gibi. Ama bir teknik direktör olarak, eğer özel bir şeyler yapabilirsem, Pep’e karşı bir şeyler başardım diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.