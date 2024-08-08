Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda oynayacağı boks maçı finali için nefesler tutuldu. Çinli Çinli Yu Wu ile final müsabakasına çıkacak olan Buse Naz Çakıroğlu, mücadeleyi kazanması halinde altın madalyaya ulaşacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü saat 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.



Nefes kesecek olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

