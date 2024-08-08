NTV.COM.TR’ye geri dön

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya

Buse Naz Çakıroğlu final maçı için geri sayım başladı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda boks kategorisinde altın madalya için ringe çıkacak olacak Buse Naz Çakıroğlu, tüm sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Buse Naz Çakıroğlu'nun, Çinli Yu Wu ile yapacağı maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda oynayacağı maçı finali için nefesler tutuldu. Çinli Çinli Yu Wu ile final müsabakasına çıkacak olan Buse Naz Çakıroğlu, mücadeleyi kazanması halinde altın madalyaya ulaşacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü saat 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

Nefes kesecek olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya - 1

HEDEF ALTIN MADALYA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 50 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmayı kazanarak Türkiye'ye altın madalyayla döneceğine inanıyor.

Paris'te bulunan Roland-Garros'ta Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Buse Naz, olimpiyat oyunlarında Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk karşılaşmasına çıkma hakkı kazandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...