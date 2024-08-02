Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçı ne zaman?

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu gelişmenin ardından çeyrek final maçının ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçı tarihi...



Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.



ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.