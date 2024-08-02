Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı. İşte, Buse Savaşkan hakkında bilgiler...



BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?



Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi.



Yüksek atlama branşında yarışmaktadır ve ENKA Spor Kulübü adına yarışmalara katılmaktadır.



İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında yaşamış ve bu tarihten itibaren birçok önemli turnuvada yer almıştır.



Buse Savaşkan, 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır.



2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır.



Ayrıca, 2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olmuştur.

