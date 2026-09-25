Busenaz Avrupa şampiyonu oldu, altın madalyaları ikiledi

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'daki organizasyonun son gününde Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kilo finalinde İngiliz Chantelle Reid ile karşılaştı.

Bir olimpiyat ile 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren milli sporcu, ringden 5-0'lık net skorla ayrılarak şampiyonluğa uzandı.

Kariyerinde üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli, bu başarıyla birlikte organizasyondaki toplam madalya sayısını 4’e çıkardı.

Milli boksörün Avrupa Şampiyonası kariyerinde 2 altın ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

BÜŞRA IŞILDAR'DAN DA GÜMÜŞ MADALYA

Milli boksör Büşra Işıldar da 75 kiloda gümüş madalya kazandı. İrlandalı sporcu Aoife O’Rourke ile karşılaşan 24 yaşındaki sporcu, mücadeleden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu.