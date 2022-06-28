Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler ringe çıktı.



Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Nikolina Gajic'i yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.



Busenaz, yarı finalde İtalyan rakibi Melissa Gemini ile karşı karşıya gelecek.



Organizasyonda 63 kiloda Kerem Özmen, son 16 turunda Bosna Hersekli rakibi Luka Veljovic'i yenerek çeyrek finale yükseldi.



Kerem, çeyrek finalde Cezayirli Yahia Abdelli ile karşılaşacak.



Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi ile mücadele etti.



Rakibini yenen Hatice, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi ile eşleşti.



Erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun, son 16 turunda Suriyeli Abd Alhameed Youssef'i yenerek çeyrek finale yükseldi.



Kaan, çeyrek finalde Vladimir Mironchikov ile mücadele edecek.



Öte yandan, 60 kiloda Hakan Doğan, 75 kiloda Serhat Güler, 69 kiloda Necat Ekinci, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda Uğur Aydemir rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

MİLLİ TENİSÇİLER BİR ÜST TURA ÇIKTI

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler bir üst tura yükseldi



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler ilk gün müsabakalarına çıktı.



Yankı Erel, Sloven rakibi Sebastian Dominko'yu 6-7, 6-4, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.



Yankı Erel, ikinci turda Mısırlı raket Karim Mohamed Maamoun ile karşılaşacak.



Cezayirli Youcef Rihane'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura adını yazdıran Koray Kırcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Petros Chrysochos ile mücadele edecek.



Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Portekizli Fabio Alexandre Costa Coelho-Miguel Gomes çiftini 7-5, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Ağabigün/İlkel ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa ile karşılaşacak.

ERKEK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI GRUPTAKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan'a 3-2 yenildi.



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki B Grubu 2. maçında milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.



Rakibine 25-23, 22-25, 25-8, 23-25 ve 15-13'ük setlerle 3-2 yenilen milliler, gruptaki ilk yenilgisini aldı.



Milli takımda Metin Toy 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün Fransa ile karşılaşacak.

96. GAZİ KOŞUSU'NDA ZAFER SECRET POWER'IN!