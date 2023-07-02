Busenaz Sürmeneli'den Avrupa Oyunları'nda altın madalya

BUSENAZ'IN MADALYASI REKORU GETİRDİ



Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı.



Azerbaycan'da 2015'te düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda 6 altın madalya alan Türkiye, bu sayıyı Busenaz'ın altın madalyasıyla geçti.



Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, ilk hedefi olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Paris kotasını aldım şimdi buradaki madalyanın rengini belirleyeceğiz. Takım olarak çok iyiyiz. 6 tane olimpiyat kotası aldık. Paris'e güçlü bir şekilde gideceğiz." şeklinde konuştu.



Ameliyatından sonra zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Busenaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tam yüzde yüz hazır değilim. Şu an yüzde 85'le oynuyorum. Kota aldım, finaldeyim. Bu yüzden çok mutluyum. Tam hazır olarak olimpiyatta Buse'yi izleyeceksiniz. Yaklaşık 2 aydır evde yokum. Ailemin ellerinden öpüyorum. Bu bayram günlerinde bize dua etsinler. Biz burada ringe 'Vatanımızı savunur' gibi çıkıyoruz. Vatanımız için bayrak aşkıyla ringe çıkıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bize dua eden eller hiçbir zaman inmesin. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."



Antrenörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Şennur Demir'e de teşekkür eden Busenaz, "Şennur abla, bana hocalık, arkadaşlık her şeyi yapıyor. Ankara'da ameliyat olduğumda 1 ay boyunca bana baktı. Allah razı olsun. Bana yoldaşlık ediyor. Çok da güzel işler başaracağız beraber." değerlendirmesinde bulundu.