Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman? Busenaz Sürmeneli Olimpiyat boks maçı tarihi

Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda boksta Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Türkiye, bu branşta daha önce 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardı. İşte, Busenaz Sürmeneli'nin maç tarihi...



BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT MAÇI NE ZAMAN?



Busenaz Sürmeneli ilk maçını 1 Ağustos Perşembe günü oynayacak.



Sürmeneli, 66 kg'da 1 Ağustos günü North Paris Arena'da yarışacak.



Saat 12:00 - 16:30 - 21-00'deki müsabakalarda Buse Naz Çakıroğlu'da yer alacak.



TÜRKİYE'DEN 8 SPORCU OLACAK



Türkiye boksta 8 isimle Paris'te boy gösterecek.



North Paris Arena'da elemelerin yapılacağı boks müsabakalarında finaller Rolland Garros'ta gerçekleştirilecek. Elemeler 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta tamamlanacak. Final aşamaları ise 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



Erkek ve kadınlarda toplam 14 farklı kiloda madalyanın dağıtılacağı boksta, 124 erkek ve 124 kadın olmak üzere toplam 248 sporcu yarışacak.



Olimpiyatlarda Türkiye adına Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer mücadele edecek.



İLK ALTIN MADALYA BUSENAZ'DAN GELMİŞTİ



Türkiye'nin olimpiyatlarda boksta kazandığı ilk altın madalyayı 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli elde etti.



Sürmeneli'den önce finalde boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu ise, kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye boks branşında olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın boksör oldu.



Her iki sporcu da Paris'te yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.



Boks branşındaki ilk olimpiyat madalyalarını ise 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda Eyüp Can ve Turgut Aytaç kazandırdı. İki isim, organizasyondan bronz madalyayla döndü.



1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Malik Beyleroğlu gümüş madalya kazanırken, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Atagün Yalçınkaya, 17 yaşında gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.



Türkiye'nin kazandığı bir diğer olimpiyat madalyasını ise boksör Yakup Kılıç elde etti. Kılıç, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla döndü.