Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyat çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Kadınlar 60 kg’de mücadele eden Busenaz Sürmeneli'nin maçları heyecanla takip ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, Busenaz Sürmeneli'nin Olimpiyat çeyrek final maçı hakkında bilgiler...



BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.



Müsabakanın saati henüz net değil.



Öte yandan maçın TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

