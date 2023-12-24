Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda sona eren koşuda katılımcılar 10 kilometre koştu. Koşu sonucunda kadınlarda; Nursena Çeto 1'inci, Pınar Demir 2'nci ve Hasibe Demir 3'üncü oldu.

Erkeklerde ise; Bahattin Güney 1'inci, Ramazan Özdemir 2'nci ve Abdurrahman Gediklioğlu 3'üncü oldu. Koşuda derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Koşuculara ödüllerini; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.