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Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 88'inci 'Büyük Atatürk Koşusu'nda yaklaşık 3 bin koşucu, Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak zorlu hava şartları ve yağmura aldırış etmeden koştu.

Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

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Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda sona eren koşuda katılımcılar 10 kilometre koştu. Koşu sonucunda kadınlarda; Nursena Çeto 1'inci, Pınar Demir 2'nci ve Hasibe Demir 3'üncü oldu.

Erkeklerde ise; Bahattin Güney 1'inci, Ramazan Özdemir 2'nci ve Abdurrahman Gediklioğlu 3'üncü oldu. Koşuda derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Koşuculara ödüllerini; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.

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