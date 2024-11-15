Büyük maça saatler kaldı | 58 yaşındaki Tyson 27 yaşındaki Paul'a karşı: Bahisler eksi 200

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak.



Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka 5 dilde yayında olacak.

MAÇ İÇİN BAHİSLER YASAKLANDI

Bahisler, 27 yaşındaki Paul'ü 58 yaşındaki Tyson'a göre -205 favori olarak gösteriyor. Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı, spor dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bahis oranları, Jake Paul'u favori olarak gösteriyor. Paul'un galibiyeti için oranlar -210 (1.48) civarında seyrederken, 58 yaşındaki Mike Tyson'ın galibiyeti için oranlar +170 (2.70) olarak belirlenmiş.

New York Eyalet Komisyonu, dövüşe bahis yapmayı yasakladı. Karar, maçın alışılmadık kurallara sahip olmasından kaynaklanıyor.

Yasaklama gerekçesi, "Dövüş, Teksas Eyalet Lisanslama ve Düzenleme Departmanı tarafından profesyonel bir maç olarak onaylanmış olsa da, maçın standart üç dakikalık rauntlar ve 10 onsluk eldivenler yerine iki dakikalık rauntlar ve 14 onsluk eldivenler gibi geleneksel olmayan kuralları var. New York'ta bahis için onaylanan boks maçları, üç dakikalık rauntlar ve 10 onsluk eldivenler gerektiren Boks Komisyonları ve Dövüş Sporları Birliği tarafından belirlenen Birleşik Kurallara uymalıdır." denilerek açıklandı.

TYSON'IN 2005'TEN BU YANA İLK DÖVÜŞÜ

Karşılaşma, Tyson'ın 2005'ten bu yana ilk resmi dövüşü olacak. Boks süperstarının profesyonel ilk maçı 6 Mart 1985'te Albany'deki Empire State Plaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.



İlk maçında Hector Mercedes'i yendi ve mücadele ilk raundun başlamasından sadece bir dakika 47 saniye sonra sona erdi.

Her iki dövüşçü de kariyerlerinde epeyce tartışmayla karşı karşıya kaldı. Tyson, 1992'deki tecavüz mahkumiyeti nedeniyle üç yıl hapis yattı.



Rakibi Paul, 2021'de cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı . Ringdeki karşılaşmalarına giden süreç, Perşembe günü Tyson'ın son tartı sırasında Paul'e tokat atmasıyla ilginç hale geldi. Maç, birden fazla karşılaşma sırasında yapılacak.

Etkinliğin öne çıkan karşılaşmaları şu şekilde:



Mike Tyson ve Jake Paul (ağır sıklet)

Katie Taylor ve Amanda Serrano (süper hafif siklet)

Mario Barrios vs. Abel Ramos (yarı ağır siklet)

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes (süper orta siklet)

Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.



Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.