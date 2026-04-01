Büyük sürpriz gerçekleşti. Bosna Hersek, İtalya'yı eledi ve Dünya Kupası'na kaldı
01.04.2026 00:43
Penaltılara giden maçta İtalya'yı mağlup eden Bosna Hersek, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Müsabakanın 15. dakikasında Moise Kean ile öne geçen İtalya, 41. dakikada Bastoni'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Bosna Hersek, 79. dakikada Tabakovic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın penaltılar sonucu sevinci.
BÜYÜK SÜRPRİZ
Penaltılarda 4-1'lik üstünlük kuran Bosna Hersek, İtalya'yı saf dışı bıraktı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı.