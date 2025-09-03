Büyük sürprizi açıkladılar: "Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer"

Yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a imza atması oldu.



Sarı-kırmızılılar, Çakır'ın transferini bonuslar dahil 36 milyon euro'luk bedelle tamamlamıştı.



Uğurcan Çakır'dan gelen parayla transferde etkin bir dönem geçirmesi beklenen bordo-mavililer için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"TRABZONSPOR, SZYMANSKI'Yİ İSTİYOR"



Polonyalı gazeteci Zbigniew Szulczyk'in haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.