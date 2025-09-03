Büyük sürprizi açıkladılar: "Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer"
Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcu için devreye girdi.
Yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a imza atması oldu.
Sarı-kırmızılılar, Çakır'ın transferini bonuslar dahil 36 milyon euro'luk bedelle tamamlamıştı.
Uğurcan Çakır'dan gelen parayla transferde etkin bir dönem geçirmesi beklenen bordo-mavililer için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
"TRABZONSPOR, SZYMANSKI'Yİ İSTİYOR"
Polonyalı gazeteci Zbigniew Szulczyk'in haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
BORDO-MAVİLİLERİN TEKLİFİ
Haberin devamında bordo-mavili ekibin sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Polonyalı futbolcunun adı, yaz transfer döneminde İtalya Ligi Serie A ekipleriyle de anılmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunun başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 115 maçta 20 gol-29 asistlik bir performans sergiledi.
