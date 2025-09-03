NTV.COM.TR

Büyük sürprizi açıkladılar: "Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer"

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcu için devreye girdi.

Yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri, Uğurcan Çakır'ın 'dan Galatasaray'a imza atması oldu.

Sarı-kırmızılılar, Çakır'ın transferini bonuslar dahil 36 milyon euro'luk bedelle tamamlamıştı.

Uğurcan Çakır'dan gelen parayla transferde etkin bir dönem geçirmesi beklenen bordo-mavililer için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"TRABZONSPOR, SZYMANSKI'Yİ İSTİYOR"

Polonyalı gazeteci Zbigniew Szulczyk'in haberine göre Trabzonspor, 'den Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Büyük sürprizi açıkladılar: "Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer" - 1 Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

BORDO-MAVİLİLERİN TEKLİFİ

Haberin devamında bordo-mavili ekibin sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Polonyalı futbolcunun adı, yaz transfer döneminde İtalya Ligi Serie A ekipleriyle de anılmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

'ye 2023/24 sezonunun başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 115 maçta 20 gol-29 asistlik bir performans sergiledi.

