Büyük sürprizi "Beşiktaş'a önerdim" diyerek açıkladı. Josef de Souza duyurdu

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten Josef de Souza, sürpriz bir paylaşım yaptı.

Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Souza, Beşiktaş'a önerdiği futbolcuyu sosyal medya hesabından açıkladı.

"MARTINELLI'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİM"

Josef de Souza, yaptığı paylaşımda Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdiğini duyurdu.