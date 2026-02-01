Büyük sürprizi "Beşiktaş'a önerdim" diyerek açıkladı. Josef de Souza duyurdu
01.02.2026 17:43
Son Güncelleme: 01.02.2026 18:38
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş olan Josef de Souza, siyah-beyazlılara önerdiği futbolcuyu açıkladı.
Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten Josef de Souza, sürpriz bir paylaşım yaptı.
Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Souza, Beşiktaş'a önerdiği futbolcuyu sosyal medya hesabından açıkladı.
"MARTINELLI'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİM"
Josef de Souza, yaptığı paylaşımda Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdiğini duyurdu.
Josef de Souza'nın paylaşımı.
MARTINELLI'NİN PERFORMANSI
Fluminense altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcyu, 2020 yazında A Takım'a yükseldi. Fluminense ile altıncı sezonunu geçiren Martinelli, bu sezon 3 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Martinelli, Fluminense kariyerinde çıktığı 297 maçta 15 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.
Fluminense'nin orta saha oyuncusu Martinelli.
