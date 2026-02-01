Büyük sürprizi "Beşiktaş'a önerdim" diyerek açıkladı. Josef de Souza duyurdu

01.02.2026 17:43

Son Güncelleme: 01.02.2026 18:38

Resmi Kurum
Selim Başeğmezer

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş olan Josef de Souza, siyah-beyazlılara önerdiği futbolcuyu açıkladı.

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten Josef de Souza, sürpriz bir paylaşım yaptı.

 

Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Souza, Beşiktaş'a önerdiği futbolcuyu sosyal medya hesabından açıkladı.

 

"MARTINELLI'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİM"

 

Josef de Souza, yaptığı paylaşımda Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Martinelli'yi Beşiktaş'a önerdiğini duyurdu.

Sosyal Medya

Josef de Souza'nın paylaşımı.

MARTINELLI'NİN PERFORMANSI

 

Fluminense altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcyu, 2020 yazında A Takım'a yükseldi. Fluminense ile altıncı sezonunu geçiren Martinelli, bu sezon 3 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.

 

Martinelli, Fluminense kariyerinde çıktığı 297 maçta 15 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

AFP

Fluminense'nin orta saha oyuncusu Martinelli.

JOSEF DE SOUZA, BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

 

Beşiktaş'a 2020'nin eylül ayında transfer olan Souza, siyah-beyazlı formayı 2023'ün mart ayına kadar terletti.

 

Souza bu süreçte 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Resmi Kurum

Josef de Souza.

