Büyük umutlarla geldi, aylar sonra gönderildi, "Rusya'ya hoş geldin"
09.02.2026 17:13
Son Güncelleme: 09.02.2026 17:34
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Jhon Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı.
Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.
FENERBAHÇE DE AÇIKLADI
Fenerbahçe, Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Duran'ın gol sevinci