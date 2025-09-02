Büyük umutlarla geldi, 349 dakika oynadı: Resmen gönderildi!

Avrupa'ya veda eden Süper Lig'e de iyi başlayamayan Beşiktaş, Keny Arroyo 'nun Brezilya'ya transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.



19 yaşındaki Arroyo yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Arroyo, geçtiğimiz şubat ayında siyah beyazlılara imza atmıştı. Arroyo geçen sezon Süper Lig'de 228 dakika kupada ise 45 dakika süre almıştı.

Bu sezon ise sadece 76 dakika oynamıştı. Büyük umutlarla genç yetenek olarak transfer edilen Arroyo, toplamda 349 dakika siyah beyazlı formayı giydi.

DİSİPLİNSİZLİKTEN KADRO DIŞI

Arroyo, Solskjaer döneminde kadro dışı kalmış adından Sergen Yalçın'ın gelmesiyle de affedilmemişti.

Solskjaer, takımdan ayrılmadan önce son maçında futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:



"Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır."

