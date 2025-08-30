Büyük umutlarla gelmişti: Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor, Muhammed Cham’ı Slavia Prag'a satın alma opsiyonlu kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP bildirisinde, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Prag Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.



Anlaşmaya göre Slavia Prag'ın bordo-mavili kulübe kiralama bedeli olarak 600 bin euro ödeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Prag, kulübümüze 5 milyon 500 bin avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Prag, kulübümüze satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'ini ödeyecektir."