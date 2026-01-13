Büyük umutlarla Süper Lig'e gelmişti, Mourinho da istemedi. Ayrılır ayrılmaz kendisine takım buldu
13.01.2026 17:30
NTV - Haber Merkezi
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen David Jurasek, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından eski takımına döndü.
Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Siyah beyazlılar David Jurasek'in kiralık sözleşmesini feshetti.
Sezon başında kadroya katılan Çek sol bek, Benfica'ya geri gönderildi. Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.
3,5 YILLIK İMZA
Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Yarım sezonluk Beşiktaş kariyerinde 17 maça çıkan Jurasek, skor katkısı üretememişti.
Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok Fenerbahçe'ye imza atmıştı
BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ
Siyah beyazlılar kış transferinde Mert Günok, Svensson ve Gabriel Paulista'la yollarını ayırmıştı.
Uzun yıllar forma giyen Necip Uysal ise kadro dışı bırakıldı.
Antalya'daki devre arası kampını tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki ilk maçında perşembe günü Keçiörengücü'nü Türkiye Kupası'nda konuk edecek.