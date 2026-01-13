Büyük umutlarla Süper Lig'e gelmişti, Mourinho da istemedi. Ayrılır ayrılmaz kendisine takım buldu

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Siyah beyazlılar David Jurasek'in kiralık sözleşmesini feshetti.

Sezon başında kadroya katılan Çek sol bek, Benfica'ya geri gönderildi. Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.



3,5 YILLIK İMZA

Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarım sezonluk Beşiktaş kariyerinde 17 maça çıkan Jurasek, skor katkısı üretememişti.