Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, 13 Eylül’de serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Serbest stilde 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında ikisi altın madalya olmak üzere Paris Olimpiyatları’nda madalya kazanan 12 sporcu da yer alacak.

Grekoromen stil müsabakaları 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 306 güreşçi mücadele edecek.

Kadınlar müsabakaları 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 230 güreşçi mücadele edecek.



Türkiye’nin 3 stilde 10’ar sporcu ile temsil edileceği Büyükler Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcularımız ve teknik kadro şu şekilde:



Serbest Stil Kadrosu



57 kilo: Yusuf Demir



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Cavit Acar



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Soner Demirtaş



79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Alperen Tokgöz



97 kilo: Resul Güne



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl







Teknik Ekip



Teknik Direktör – İshak Irbaıkhanov



Antrenör – Levent Kaleli



Antrenör – Tevfik Keleş



Antrenör – Servet Coşkun



Antrenör – Batuhan Demirçin



Masör – Osman Köse







Kadınlar Kadrosu







50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu



57 kilo: Emine Çakmak



59 kilo: Bediha Gün



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak



68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



72 kilo: Nesrin Baş



76 kilo: Elmira Yasin







Teknik Ekip



Teknik Direktör – Efraim Kahraman



Antrenör – Hakkı Gürel



Antrenör – Ayhan Sucu



Antrenör – Namık Korkmaz



Masöz – Tuğba Deniz







Grekoromen Stil Kadrosu



55 kilo: Muhammet Emin Çakır



60 kilo: Enes Başar



63 kilo: Kerem Kamal



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Selçuk Can



77 kilo: Ahmet Yılmaz



82 kilo: Alperen Berber



87 kilo: Hasan Berk Kılınç



97 kilo: Abdulkadir Çebi



130 kilo: Muhammet Hamza Bakır







Teknik Ekip



Teknik Direktör – Muttalip Yerlikaya



Antrenör – Yüksel Seçkin Saruhan



Antrenör – Şaban Donat



Antrenör – Yusuf Düzer



Antrenör – Atakan Yüksel



Masör – Hakan Başar