NTV.COM.TR’ye geri dön

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

Ç.Rizespor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı 17.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçını orta hakem Arda Kardeşler yönetecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;