Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı 17.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?
Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.
Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
Ç.Rizespor - Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçını orta hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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