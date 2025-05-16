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Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak Ç.Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Ne Zaman

Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ç.Rizespor - Göztepe maçı 18.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Ç.Rizespor - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?

Ç.Rizespor - Göztepe maçı Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

Ç.Rizespor - Göztepe Maçının Hakemleri

Ç.Rizespor - Göztepe maçını orta hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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