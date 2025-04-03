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Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Ç.Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ç.Rizespor - Sivasspor maçı nerede oynanacak? Ç.Rizespor - Sivasspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Ç.Rizespor - Sivasspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Ne Zaman

Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ç.Rizespor - Sivasspor maçı 05.04.2025 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Ç.Rizespor - Sivasspor Maçı Nerede Oynanacak?

Ç.Rizespor - Sivasspor maçı Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

Ç.Rizespor - Sivasspor Maçının Hakemleri

Ç.Rizespor - Sivasspor maçını orta hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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