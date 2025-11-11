Cade Cunningham 46 sayı attı; Detroit Pistons uzatmalarda kazandı
11.11.2025 10:56
Reuters
NBA'de Detroit Pistons, Washington Wizards'ı 137-135 mağlup etti.
NBA'de son 20 yıldaki en iyi sezon başlangıcına imza atan Detroit Pistons, evinde Washington Wizards'ı ağırladı.
Büyük bir çekişmeye sahne olan maç 127-127'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmaya gitti.
Uzatmalarda kazanan ise 137-135 ile Detroit Pistons oldu. Ev sahibi ekip bu galibiyetle birlikte 11. maçında dokuzuncu galibiyetini almış oldu.
Pistons'ta Cade Cunningham 46 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve 5 top çalmayla "triple-double" yaptı ve kariyer rekorunu kırdı.
Bu sezonki 10. mağlubiyetini alan Wizards'ta ise CJ McCollum'un bulduğu 42 sayı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Maç boyunca tam 45 şut kullanan Cade Cunnigham, bu şutların sadece 14'ünde isabet buldu ve NBA tarihinin bir maçta en fazla atış kaçıran oyuncusu oldu.