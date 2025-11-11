Cade Cunningham 46 sayı attı; Detroit Pistons uzatmalarda kazandı

NBA'de son 20 yıldaki en iyi sezon başlangıcına imza atan Detroit Pistons, evinde Washington Wizards'ı ağırladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maç 127-127'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmaya gitti.

Uzatmalarda kazanan ise 137-135 ile Detroit Pistons oldu. Ev sahibi ekip bu galibiyetle birlikte 11. maçında dokuzuncu galibiyetini almış oldu.

Pistons'ta Cade Cunningham 46 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve 5 top çalmayla "triple-double" yaptı ve kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezonki 10. mağlubiyetini alan Wizards'ta ise CJ McCollum'un bulduğu 42 sayı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.