Cade Cunningham kendisini ikinci yarıya sakladı; Pistons kazandı
06.11.2025 11:29
Reuters
NBA'de Detroit Pistons, Utah Jazz'ı 114-103 mağlup etti.
NBA'de aldığı altı galibiyet, iki mağlubiyetle birlikte sezona oldukça iyi bir giriş yapan Detroit Pistons, evinde Utah Jazz'ı ağırladı.
Cade Cunningham'ın yıldızlaştığı maçta kazanan, 114-103'lük skorla Detroit Pistons oldu.
Jazz potasına toplamda 31 sayı gönderen Cade Cunningham, bu sayıların 28'ini karşılaşmanın ikinci yarısında attı.
Deplasman ekibinde ise Svi Mykhailiuk'un attığı 28 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Will Hardy'nin çalıştırdığı Utah Jazz, karşılaşma boyunca kullandığı saha içi atışların sadece %38.4'ünde isabet buldu.