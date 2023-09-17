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Çağdaş Atan, Başakşehir'de galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Turuncu lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun yerine getirilen Çağdaş Atan ile ligdeli ilk galibiyetini aldı.

Çağdaş Atan, Başakşehir'de galibiyetle başladı

RAMS 'de teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta RAMS Başakşehir, Pelkas ve Figueiredo'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Çağdaş Atan, Başakşehir'de galibiyetle başladı - 1

İLK GOLLER VE 3 PUAN GELDİ

Ligdeki ilk 3 maçını gol atamadan kaybeden Başakşehir, Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligdeki ilk gollerini 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo attı.

Çağdaş Atan, Başakşehir'de galibiyetle başladı - 2

DENNİS VE DUBOİS İLK MAÇINA ÇIKTI

RAMS Başakşehir'in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.

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