Çağdaş Atan'tan Trabzonspor iddialarına yanıt

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında tartışma yaşandığı ve genç teknik adamın ayrılacağı yönünde yapılan haberlere tepki geldi.



Başkan Çamlı ve teknik direktör Atan, ayrılık yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Atan iddialara ilişkin, "Nereye ayrılıyoruz. Daha yeni geldik. Buradayız" yanıtı verdi.



Çamlı ise, "Çağdaş, bu şehrin evladı. Saçma sapan, deli saçması iddialar. Çağdaş, Kayseri'de kendisini ait hissediyor. Kayserispor'da yapacağı çok iş var. Bunları tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Bu şehirde benden çok Çağdaş hoca değer görüyor" dedi.

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