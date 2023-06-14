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Çağlar Söyüncü A Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü, A Milli Takımı’nın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar Söyüncü A Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

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Çağlar Söyüncü'nün, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı." denildi. 

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