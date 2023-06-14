Çağlar Söyüncü A Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü'nün, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor