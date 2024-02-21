Çağlar Söyüncü: Hedefimiz şampiyonluk

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, ara transfer sezonunda kiralık olarak sarı-lacivertlilere katılan Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirten milli futbolcui transfer süreciyle ilgili şunları söyledi, "Takımın durumu şu anda gayet iyi. Gelmeden önce de takım arkadaşlarım çok iyi bir ortam olduğunu söylüyordu. Mücadele ediyoruz saha içinde. Hepimizin hedefi şampiyonluk. Taraftarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2.5-3 haftaya yakın bir süreç oldu. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Bunlar biraz daha profesyonel işler. Ben de çok mutluyum burada olmaktan dolayı." dedi.

"REKABET BİZE POZİTİF OLARAK DÖNÜYOR"

Takımdaki rekabetle ilgili soruyu yanıtlayan Çağlar, "Çok tecrübeli isimlerimiz var. Oturmuş bir takıma geldim. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu rekabet bize pozitif olarak dönüyor. Çok tecrübeli isimler var. Hepimiz forma rekabeti içindeyiz. Hocamızın kararına bağlı. Ben işimimi en güzel şekilde yapıp hocamızın kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Çağlar Söyüncü takıma kolay adapte olduğunu belirtirken sezon sonunda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı, "Şu anda eksikmlerim var. Belirli bir süre oynamadım. Oynadığım maçlar da benim için yeterli değildi. Takımın adaptasyon sürecini çok çabuk atlattığım için eksikliğini hissetmiyorum. Daha iyiye gidiyorum. İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi çalışıp Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Ondan sonrasında işin içine profesyonellik girdiği için bizim dışımıza çıkıyor. İlk hedefimiz şampiyonluk." açıklamasında bulundu.

"GÜZEL BİR TURNUVA BİZİ BEKLİYOR

Milli takımdaki forma rekabetiyle ilgiliyse Çağlar Söyüncü şunları söyledi, "Rekabet milli takımda da var. Çok kaliteli futbolcular var. Kendimi bildim bileli rekabetin içindeyim. Rekabet her zaman olacak. En iyi performansı veren oynayacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Güzel bir turnuva bizi bekliyor. Hepimizin adına güzel geçecek."