Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid devrede

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı LaLiga ekibi Atletico Madrid ile anılıyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid, Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile anlaştı.



İspanyol temsilcisi, 26 yaşındaki stoperi ara transfer döneminde uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için Leicester City ile görüşüyor.



İki kulübün anlaşma sağlayamaması halinde ise haziran ayında sözleşmesi sona erecek Çağlar, Atletico'ya serbest oyuncu statüsünde imza atacak.

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta forma giyebildi.