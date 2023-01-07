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Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid devrede

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in radarına girdi. İspanyol temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştı. Atletico ilerleyen günlerde Çağlar Söyüncü'yü ocak ayında kadrosuna katmak için Leicester City'nin kapısını çalacak.

Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid devrede

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Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün adı LaLiga ekibi Atletico Madrid ile anılıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid, Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile anlaştı.

İspanyol temsilcisi, 26 yaşındaki stoperi ara döneminde uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için Leicester City ile görüşüyor.

İki kulübün anlaşma sağlayamaması halinde ise haziran ayında sözleşmesi sona erecek Çağlar, Atletico'ya serbest oyuncu statüsünde imza atacak.

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta forma giyebildi.

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