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Çağlar Söyüncü, ikinci golünü derbide attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında attığı golle üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Çağlar Söyüncü, ikinci golünü derbide attı

Trendyol ’in 37. haftasında , deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, tek gol Çağlar Söyüncü'den geldi.

Müsabakaya ilk 11’de başlayan Çağlar, 71. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu filelere gönderdi. Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11 maçta görev alırken, ilk golünü geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında kaydetmişti. Çağlar, sarı-lacivertli formayla 3 kez, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı.

Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Çağlar Söyüncü, ikinci golünü derbide attı - 1
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